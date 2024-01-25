СМИ узнали о давлении Трампа на однопартийцев из-за Украины Трамп убеждает республиканцев отказаться от сделки по границе и помощи Киеву

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп убеждает сенаторов от Республиканской партии отказаться от договоренностей, увязывающих ужесточение контроля на южной границе страны с одобрением конгрессом дополнительной помощи Украине, пишет газета USA Today. По ее сведениям, политик пытается оказывать на однопартийцев значительное давление.

В свою очередь источник интернет-издания HuffPost рассказал, что Трамп беседовал с некоторыми сенаторами-республиканцами в минувшую среду, 24 января, а также на прошедших выходных, и пообещал им навести порядок на границе, «как только станет президентом». По словам источника издания, экс-президент хочет «только идеальную сделку».

При этом среди сенаторов на закрытых консультациях возникли споры из-за этих договоренностей. По информации портала Punchbowl News, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл сообщил, что Трамп в ходе нынешней предвыборной кампании намерен уделить значительное внимание проблеме нелегальной миграции в стране. Он также заверил, что американцы не намерены делать ничего, что помешало бы Трампу. В то же время, говоря о голосовании по сделке, он признал затруднительность возникшего положения и выразил сомнения, что впредь следует увязывать два этих вопроса.

Ранее членам конгресса было направленно предупреждение о том, что в случае отсутствия нового пакета помощи от Вашингтона Россия может добиться победы в украинском конфликте в течение нескольких недель или месяцев. Такой прогноз дали помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки Эврил Хейнс.

При этом президент США Джо Байден предполагал, что уже на текущей неделе в сенате смогут «что-то выработать» относительно сделки по выделению помощи Украине в обмен на усиление защиты южной границы США. По словам главы государства, его команда уже несколько недель работает с сенаторами над соответствующим соглашением.