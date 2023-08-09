СМИ узнали, кто оставил кокаин в Белом доме New York Post: найденный в Белом доме кокаин оставил близкий семьи Байдена

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Обнаруженный в Белом доме в июле 2023 года пакет с кокаином принадлежал человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена, сообщила газета New York Post. В публикации отмечается, что сам глава государства знает, кому принадлежал наркотик.

Пакет с кокаином, обнаруженный в западном крыле в прошлом месяце, предположительно, мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена», а президент предположительно знает, кто это, — пишет издание.

Как рассказали источники NYP, власти смогли собрать достаточное количество улик, чтобы установить имя подозреваемого. При этом Секретная служба США утверждала, что сделать это невозможно.

Подозрительный белый порошок был обнаружен в Белом доме 2 июля, после чего спецслужбы объявили эвакуацию из здания. Известно, что сам Джо Байден в это время в Белом доме отсутствовал. При этом NYP заверяет, что незадолго до обнаружения порошка там находился сын главы государства Хантер, известный в том числе скандалами, связанными с наркотиками.

13 июля сообщалось о завершении расследования инцидента с кокаином. По информации полиции, Секретная служба не смогла установить, как запрещенный препарат появился в резиденции главы государства. Представитель МИД России Мария Захарова в этой связи заявила, что по масштабу «кокаиновое дело» можно сравнить с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

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