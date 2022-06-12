СМИ узнали, когда Белый дом объявит о поездке Байдена в Саудовскую Аравию WSJ: Белый дом планирует в понедельник объявить о поездке Байдена в Саудовскую Аравию

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

Белый дом намерен объявить оп поездке президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию в понедельник, 13 июня. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на информацию чиновников американской администрации. Там Байден должен провести встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. По некоторым данным, Штаты рассчитывают уговорить партнёров увеличить добычу нефти.

По словам двух чиновников, непосредственно осведомлённых о планах, Белый дом планирует объявить уже в понедельник о поездке президента Байдена в Саудовскую Аравию, — сообщает издание.

Чиновники заявили, что Байден отправится в Саудовскую Аравию в следующем месяце в рамках более широкой поездки по региону, которая включает также остановку в Израиле.

По словам одного из чиновников, в повестке дня на текущий момент встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, — сообщает WSJ.

Ранее в Белом доме сообщили, что глава американского государства пока не принял решение по поводу визита в Саудовскую Аравию.

В начале июня Байден допустил, что в обозримом будущем совершит поездку в Саудовскую Аравию, однако отметил, что окончательные планы пока не сформированы. Согласно информации The New York Times, президент намерен встретиться с наследным принцем и попытаться восстановить контакты между странами до прежнего уровня. В свою очередь, издание Axios сообщило, что коммуникации нужны США в надежде на повышение королевством объёмов добычи нефти.