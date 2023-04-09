СМИ узнали, какие приказы мог дать шеф Пентагона пилотам ВВС по Крыму WP: шеф Пентагона мог приказать пилотам США держаться подальше от Крыма

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Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135

Министр обороны США Ллойд Остин, вероятно, приказал пилотам американских ВВС не приближаться к Крымскому полуострову и держаться от него на дистанции около 80,4 километра. Об этом пишет газета The Washington Post после изучения утекших в интернет секретных документов Пентагона и разведслужб США.

В одном из опубликованных в Сети документов представлена карта Черного моря, на которой обозначены районы, в которых могут летать разведывательные аппараты. Границы таких районов начинаются примерно в 19,3 километра от побережья Крыма — издание подчеркивает, что такое расстояние соответствует международному праву. При этом на карту дополнительно нанесена линия примерно в 80,4 километра от полуострова. Она имеет пометку SECDEF Directed Standoff. WP пишет, что это «указывает, что Остин, скорее всего, приказал американским пилотам держать самолеты подальше от полуострова».

В другом документе указано, что французские и британские самолеты совершали наблюдательные полеты над Черным морем с экипажем на борту в период с 29 сентября 2022 года по 26 февраля 2023 года. В то же время ВВС США использовали для этих целей беспилотные аппараты. По имеющимся данным, ежемесячно проводилось несколько подобных полетов. Также в документе, имеющем гриф SECRET/NOFORN (запрещается передавать информацию лицам, не являющимся гражданами США), описана реакция РФ на эти полеты.

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта. Днем позднее стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможности утечки более чем сотни различных документов.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что этот инцидент никак не повлияет на ситуацию на Украине. По его мнению, у Киева нет достаточного количества сил, чтобы планируемое контрнаступление стало успешным. Он предположил, что украинская армия потерпит поражение уже в конце лета или начале осени.