СМИ узнали имя возможного главы Госдепа при Байдене

https://static.news.ru/photo/9daead1e-2bb6-11eb-96d4-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition via CNP/Global Look Press

Кандидатами на пост главы Госдепартамента в новой администрации Белого дома являются Энтони Блинкен, помощник побеждающего на президентских выборах в США Джо Байдена, и сенатор от штата Делавэр Крис Кунс.

Об этом сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что Блинкен и Кунс стали «финалистами» отбора на должность руководителя внешнеполитического ведомства США. При этом Блинкена называют фаворитом. Его преимущество перед Кунсом кроется в непростом выборе последнего. Для сенатора от штата Делавэр «потеря его влияния в Сенате может перевесить потенциальную ценность в качестве госсекретаря».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп знает о своём проигрыше на выборах главы государства, но отказывается признавать поражение и передавать власть Джо Байдену из мести демократам за расследование о якобы российском вмешательстве в предыдущие выборы. По мнению Трампа, сомнения демократов в том, что он честно выиграл выборы в 2016 году, негативно отразились на его президентстве, сообщает телеканал CNN.