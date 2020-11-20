СМИ узнали имя возможного главы Госдепа при Байдене

Кандидатами на пост главы Госдепартамента в новой администрации Белого дома являются Энтони Блинкен, помощник побеждающего на президентских выборах в США Джо Байдена, и сенатор от штата Делавэр Крис Кунс.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп знает о своём проигрыше на выборах главы государства, но отказывается признавать поражение и передавать власть Джо Байдену из мести демократам за расследование о якобы российском вмешательстве в предыдущие выборы. По мнению Трампа, сомнения демократов в том, что он честно выиграл выборы в 2016 году, негативно отразились на его президентстве, сообщает телеканал CNN.