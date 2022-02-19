СМИ узнали, что США подготовили санкции в отношении операций банков РФ

Администрация США подготовила новые санкции против России. Они запрещают американским банкам обрабатывать трансакции для крупных банков РФ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным агентства, речь идёт о пакете санкций, который будет задействован , если Россия начнёт военное вторжение на Украину. Эти меры нацелены на нанесение максимального ущерба экономике РФ при помощи разрыва так называемых «корреспондентских» отношений между банками сторон. Эти процессы лежат в основе глобальных финансовых потоков.

Как рассказали собеседники агентства, Штаты также планируют применить ограничения против ряда российских лиц и компаний путём внесения их в чёрный список (SDN-лист). Он исключит их из американской банковской системы, запретит торговлю с гражданами США и заморозит находящиеся на территории страны активы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад готов ударить Россию «по самому слабому месту» в случае её вторжения на Украину. Она уточнила, что речь идёт о новых экономических санкциях, в результате которых страна окажется «практически отрезана от международных финансовых рынков». Помимо прочего фон дер Ляйен подчеркнула, что экономические ограничения коснутся всех производимых товаров, требующихся Москве для модернизации и диверсификации экономики, которые она не сможет заменить.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что вторжение произойдёт 15 февраля. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, 17 февраля, американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.