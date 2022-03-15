СМИ узнали, что Байден предоставит Украине более $1 млрд военной помощи

В среду, 16 марта, президент США Джо Байден может объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму в $1 млрд. Об этом стало сообщили изданию The Wall Street Journal неназванные американские чиновники.

По словам официальных лиц США, президент Байден, как ожидается, объявит о новой военной помощи правительству Украины на сумму более 1 миллиарда долларов уже в среду, — передаёт газета.

По информации издания, помощь может включаь протвотанковые и противозенитные комплексы, включая переносные средства ПВО, в том числе комплексы Javelin и Stinger.

Ранее американский лидер подписал законопроект о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года. Объём финансирования составит $1,5 трлн, в том числе $13,6 млрд предусмотрены для оказания военной и гуманитарной помощи Украине и соседним с ней странам.

Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) запускает новую программу, направленную на «повышение устойчивости демократических институтов» стран Центральной Европы. На поддержку программы выделят $35 млн. Её будут разрабатывать в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чехии. Предполагается, что она будет нацелена на «укрепление потенциала» граждан, СМИ, общественных организаций и других субъектов.