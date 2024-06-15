СМИ усомнились в надежности договора Вашингтона и Киева NYT: США могут в одностороннем порядке расторгнуть договор с Киевом

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Подписанный Украиной и США договор о гарантиях безопасности может не пережить выборы американского президента и в Европарламенте, пишет газета The New York Times. В документе есть пункт, позволяющий Вашингтону расторгнуть его в одностороннем порядке.

Как отметил обозреватель Дэвид Сэнгер, проблемой Зеленского является тот факт, что нынешний саммит «Большой семерки» может стать для Джо Байдена последним. Причем в соглашении о безопасности есть примечательный пункт.

Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам, которое вступит в силу через шесть месяцев, — подчеркнул он.

По данным Сэнгера, этой лазейкой в 2018 году воспользовался экс-президент США Дональд Трамп, когда решил разорвать ядерное соглашение с Ираном. Пакт безопасности, основанный на аналогичных десятилетних обязательствах перед Израилем, не подразумевает никакого финансирования, добавил журналист. Только обязательство работать с конгрессом для обеспечения необходимых миллиардов долларов.

Это означает новый виток борьбы с республиканцами за дополнительные обязательства. Помимо этого, Трамп не скрывает своего негативного отношения к поддержке Украины, отмечает автор. Он уже пообещал, что в случае избрания президентом за сутки прекратит конфликт между Россией и Украиной.

Ранее политолог Владимир Жарихин отметил, что саммит в Швейцарии потерял смысл из-за мирного предложения президента России Владимира Путина. Конкретные предложения России будут противопоставляться «неконкретным, безумным и наглым» предложениям Украины, заявил он.