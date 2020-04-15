СМИ: университеты в США могут возобновить занятия в классах в 2021 году

https://static.news.ru/photo/6dbf1fae-7f03-11ea-b5a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalie Behring/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство американских университетов готовится к продолжению занятий в классах лишь в январе 2021 года.

Как сообщает CNN, источник в Бостонском университете заявил , что занятия могут не возобновиться в осеннем семестре. Университет рассматривает возможность возобновления лекций в январе 2021 года, если органы здравоохранения посчитают небезопасным возвращения к занятиям осенью.

В Университете штата Орегон отметили, что готовятся к началу занятий в «более поздний срок», чем осенью. Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Схожее заявление сделали представители Гарвардского университета.

NEWS.ru писал, что в США рассматривают возможность сохранить требования о соблюдении социальной дистанции до 2022 года.

В настоящий момент в США зафиксировано более 608 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли почти 26 тысяч человек.