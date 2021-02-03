СМИ: у администрации США исчерпаны возможности для санкций против РФ

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Представители Белого дома осознают, что у США осталось очень мало возможностей для усиления давления на Россию с помощью санкций, и помощники президента Джо Байдена понимают, что этот ресурс американского влияния практически полностью исчерпан. Об этом говорится в статье американского издания The New York Times.

Отмечается, что американское руководство выступило с критикой в связи с событиями в России и Мьянме, пригрозив странам санкциями после приговора оппозиционеру Алексею Навальному в Москве и военного переворота в Нейпьидо.

В значительно различающихся случаях с Мьянмой и Россией Байдену предстоит узнать, что накопившаяся за годы усталость от санкций, усугубившаяся при администрации [его предшественника Дональда] Трампа, а также уменьшение американского влияния сделают выполнение обещаний значительно более трудным, чем в то время, когда он был вице-президентом, — приводит ТАСС выдержку из статьи.

Авторы указывают, что механизм американских санкций в последние годы абсолютно не эффективен. Несмотря на давление Вашингтона и рестрикции в отношении России, Китая и Ирана, США не смогли добиться желаемых результатов в отношениях с этими странами.

Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер отмечает, что Вашингтон «попал в ловушку» с механизмом санкций.

Санкции являются простым ответом на любую проблему. Они показывают, что вам не все равно, и вы заставляете заплатить цену, но обычно этого недостаточно, чтобы изменить курс действий. <...> Следует помнить, что президенты часто обращаются к ним, поскольку все другое кажется слишком дорогим, — приводятся в статье слова эксперта.

Ранее NEWS.ru писал, что конгресс США намерен рассмотреть подготовленный законопроект о новых санкциях в отношении Москвы в связи с ситуацией с основателем ФБК (признан в России иноагентом) Алексеем Навальным.