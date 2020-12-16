СМИ: Трамп задумал остаться в Белом доме на инаугурацию Байдена

https://static.news.ru/photo/01c57b54-402d-11eb-8b06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп заявил ряду своих советников, что будет ждать, когда его насильно выведут из Белого дома по ступеням.

Об этом сообщает телеканал CNN. Отмечается, что Трамп передумал покидать Овальный кабинет в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

По данным телеканала, извещённые нынешним хозяином Белого дома советники испытывают тревогу от идеи Трампа, всё ещё отказывающегося признавать поражение на выборах, однако до конца не верят, что он действительно так поступит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у Трампа были «грандиозные планы» на день инаугурации Байдена. 20 января 2021 года, когда пройдёт инаугурация избранного президента, Трамп может покинуть Белый дом на вертолёте. Позже, пересев на самолёт, политик полетит на митинг сторонников во Флориду.