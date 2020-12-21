СМИ: Трамп проводит время с сумасшедшими сторонниками заговора

https://static.news.ru/photo/cd989590-427b-11eb-a1d8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высокопоставленные чиновники Белого дома опасаются, что действующий президент США Дональд Трамп отменит результаты выборов и объявит себя «новым» главой государства.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что хозяин Белого дома много времени проводит с бывшим помощником по нацбезопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэлл.

Когда Трамп размещает в Twitter угрозы отправить в тюрьму политиков и проводит время в разговорах с сумасшедшими конспирологами, нельзя не начать беспокоиться, — отметил собеседник издания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на своего оппонента, избранного главу государства Джо Байдена. Президент заявил, что кандидат от Демократической партии победил на выборах благодаря подтасовке голосов. Он проиграл во всех шести ключевых штатах, причём с большим отставанием, затем его сподвижники подделали сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы, отметил Трамп.