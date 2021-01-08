СМИ: Трамп призывает союзников в конгрессе помешать импичменту

https://static.news.ru/photo/3fd0f33e-535f-11eb-a83a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tia Dufour/White House/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп и его старший советник и зять Джаред Кушнер обращаются к своим союзникам в конгрессе и призывают их воспрепятствовать началу процедуры импичмента через критику этой инициативы в социальных сетях. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Авторы статьи отмечают при этом, что пока остаётся неясным, достигли ли старания Трампа и Кушнера успеха. Но известно, что небольшая группа республиканцев опубликовала ранее письмо, в котором призвала избранного президента Джо Байдена попытаться предотвратить импичмент Трампу. В пресс-службе демократа ответили, что решение о начале этой процедуры принимает конгресс.

Лидер республиканского большинства в сенате конгресса Митч Макконнелл распространил среди однопартийцев меморандум, в котором отметил, что верхняя палата конгресса вернётся к работе лишь после 19 января, что может означать, что разбирательство по импичменту Трампу может начаться только после того, как он покинет свою должность. При этом противники нынешнего президента намерены в рамках процедуры импичмента запретить ему баллотироваться на пост главы государства и в будущем.

Некоторые республиканцы открыто выступают против объявления импичмента Трампу. Так, по словам лидера республиканского меньшинства нижней палаты Кевин Маккарти, импичмент президента за 12 дней до окончания его полномочий «только углубит раскол страны».

Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве толпы, которая 6 января ворвалась в здание Капитолия США и устроила там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.

Как сообщал NEWS.ru, вице-президент США Майк Пенс назвал условие, при котором он согласится отстранить Трампа в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.