СМИ: Трамп перестал заниматься борьбой с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/abd777be-2769-11eb-90a1-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп перестал уделять внимание вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью в стране. Об этом заявили американские журналисты.

За несколько недель до выборов президента, которые прошли 3 ноября, глава Белого дома перестал заниматься вопросами пандемии. Политика больше интересуют проблемы голосования, а не распространения инфекции. Трамп почти пять месяцев игнорировал заседания межведомственной рабочей группы по борьбе с пандемией, которую возглавляет вице-президент Майк Пенс, пишут журналисты газеты The Washington Post.

Они утверждают, что политик игнорирует рекомендации экспертов в области здравоохранения. Координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Дебора Биркс призывала ограничить работу ресторанов и баров, но Трамп отверг эти предложения, также он не стал в публичных выступлениях настаивать на ношении защитных масок, хотя его просил об этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Трамп редко читает отчёты о ситуации с коронавирусом. Пандемия игнорируется не только главой государства, но и его помощниками, утверждает газета.

В Белом доме опровергли эти заявления, подчеркнув, что Трамп регулярно получает информацию о распространении инфекции от вице-президента США Майка Пенса.

Президент Трамп и вся его администрация по-прежнему уделяют пристальное внимание борьбе с этим вирусом и спасению жизней, — заявила официальный представитель Белого дома Сара Мэтьюс.

Как писал NEWS.ru, США вновь обновили рекорд по числу заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки было зафиксировано 160 тысяч новых случаев инфицирования. Общее число заболевших превысило в стране 10,7 млн человек, за всё время пандемии скончались 244 тысячи пациентов.