СМИ: Трамп передаст власть в США в случае официальной победы Байдена

https://static.news.ru/photo/4948d4dc-263b-11eb-aea2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп соблюдёт конституцию страны и уступит свой пост оппоненту в случае, если официально подтвердится информация о победе демократа Джо Байдена на выборах нового американского лидера.

Об этом по итогам беседы с Трампом заявил журналист телеканала Fox News Хиральдо Ривера, пишет РИА Новости.

Мне он показался чемпионом-тяжеловесом в финальном раунде битвы, готовым ответить на удар гонга... Он сказал мне, что он реалист, сказал, что поступит правильно, — заявил корреспондент.

Ривера отметил, что Трамп произвёл на него впечатление человека, который безоговорочно покинет Белый дом, если финальные итоги выборов подтвердят его поражение.

Накануне Трамп впервые выступил перед представителями СМИ после того, как средства массовой информации, ссылаясь на предварительные данные по президентским выборам, объявили о победе его конкурента Джо Байдена. По итогам своего выступления действующий президент отказался отвечать на вопросы о том, готов ли он сложить полномочия и передать власть кандидату от демократов.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп объявил о своей победе в штате Пенсильвания после того, как суд признал недействительными 700 тыс. бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге от впервые голосовавших граждан, не успевших вовремя предоставить документы по удостоверению личности при дистанционном голосовании.

Выборы президента США прошли в стране 3 ноября, официальных результатов голосования пока нет. Среди кандидатов, по предварительным данным, лидирует представитель Демократической партии Джо Байден.