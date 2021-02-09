СМИ: Трамп отомстит республиканцам, поддержавшим импичмент

Бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуться к активной политической деятельности после окончания процедуры импичмента в американском сенате.
Пока всё складывается в пользу бывшего хозяина Белого дома,
С момента штурма Капитолия прошёл месяц, и я бы сказал, что по большей части Республиканская партия вновь сплачивается вокруг него, — отметил собеседник издания.
Он также утверждает, что процесс импичмента стал полезным для Трампа, поскольку позволил выявить нелояльных к нему республиканцев. После возвращения экс-президента к политической активности их ждёт «месть», подчеркнул источник. Он, однако, не уточнил, как именно она будет выглядеть.
Ранее NEWS.ru сообщал, что раскол в Республиканской партии США, наметившийся в ходе процедуры второго импичмента Дональда Трампа, может открыть дорогу в президентское кресло действующему вице-президенту Камале Харрис. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков. Сенатор отметил, что против бывшего хозяина Белого дома интригует «антитрамповское крыло» Республиканской партии.