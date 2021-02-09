СМИ: Трамп отомстит республиканцам, поддержавшим импичмент

https://static.news.ru/photo/51b7221e-6b5e-11eb-919f-96000091f725_660.jpg Дональд и Мелания Трамп Фото: Stefani Reynolds/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуться к активной политической деятельности после окончания процедуры импичмента в американском сенате.

Пока всё складывается в пользу бывшего хозяина Белого дома, сообщает Politico со ссылкой на источники в окружении Трампа.

С момента штурма Капитолия прошёл месяц, и я бы сказал, что по большей части Республиканская партия вновь сплачивается вокруг него, — отметил собеседник издания.

Он также утверждает, что процесс импичмента стал полезным для Трампа, поскольку позволил выявить нелояльных к нему республиканцев. После возвращения экс-президента к политической активности их ждёт «месть», подчеркнул источник. Он, однако, не уточнил, как именно она будет выглядеть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что раскол в Республиканской партии США, наметившийся в ходе процедуры второго импичмента Дональда Трампа, может открыть дорогу в президентское кресло действующему вице-президенту Камале Харрис. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков. Сенатор отметил, что против бывшего хозяина Белого дома интригует «антитрамповское крыло» Республиканской партии.