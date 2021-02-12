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США

СМИ: Трамп отказался просить своих сторонников прекратить штурм Капитолия

18:54, 13 февраля 2021
Фото: J.M. Giordano/Keystone Press Agency

Бывший президент США Дональд Трамп во время штурма Капитолия 6 января проигнорировал просьбу лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти отозвать своих сторонников.

О телефонном разговоре президента и парламентария сообщает CNN. Телеканал ссылается на юристов, с которыми Маккарти обсуждал разговор. Лидер республиканцев в нижней палате конгресса настаивал на том, что протестующие были сторонниками Трампа, и умолял экс-президента утихомирить их.

Кевин, мне кажется, эти люди больше расстроены из-за результатов выборов, чем ты, — сказал в ходе разговора Трамп.

Собеседники в какой-то момент перешли на крик и начали грубить друг другу. Разъярённый Маккарти сообщил Трампу, что в его офис через окна уже врываются протестующие.

Ты, чёрт возьми, вообще понимаешь, с кем говоришь? — обратился к экс-президенту парламентарий.

Республиканские юристы уверяют, что телефонный разговор в итоге окончился ничем. Трамп так и не отозвал своих сторонников, несмотря на все мольбы.

Трамп, проигравший на президентских выборах демократу Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Конгрессмены были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Американские парламентарии после этих событий инициировали процедуру импичмента Трампа.

Как писал NEWS.ru, помощник прокурора в американском штате Флорида Дэвид Каннади заявил, что республиканцы рискуют будущим своей партии, если вновь оправдают Трампа. По его словам, избиратели, встревоженные доказательствами суда по импичменту, на следующих выборах «накажут» республиканцев.

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