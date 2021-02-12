СМИ: Трамп отказался просить своих сторонников прекратить штурм Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп во время штурма Капитолия 6 января проигнорировал просьбу лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти отозвать своих сторонников.
О телефонном разговоре президента и парламентария
Кевин, мне кажется, эти люди больше расстроены из-за результатов выборов, чем ты, — сказал в ходе разговора Трамп.
Собеседники в какой-то момент перешли на крик и начали грубить друг другу. Разъярённый Маккарти сообщил Трампу, что в его офис через окна уже врываются протестующие.
Ты, чёрт возьми, вообще понимаешь, с кем говоришь? — обратился к экс-президенту парламентарий.
Республиканские юристы уверяют, что телефонный разговор в итоге окончился ничем. Трамп так и не отозвал своих сторонников, несмотря на все мольбы.
Трамп, проигравший на президентских выборах демократу Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Конгрессмены были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Американские парламентарии после этих событий инициировали процедуру импичмента Трампа.
Как писал NEWS.ru, помощник прокурора в американском штате Флорида Дэвид Каннади заявил, что республиканцы рискуют будущим своей партии, если вновь оправдают Трампа. По его словам, избиратели, встревоженные доказательствами суда по импичменту, на следующих выборах «накажут» республиканцев.