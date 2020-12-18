СМИ: Трамп объявит о ряде помилований, исключая Сноудена

https://static.news.ru/photo/90e2bf24-4143-11eb-8db0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действующий президент США Дональд Трамп готовится объявить о серии помилований. Он намерен отменить наказания для ряда своих бывших соратников.

Глава Белого дома хочет успеть помиловать определённых лиц до Рождества. При этом их имена не называются. Издание уточняет, что за всё время своего президентства Трамп помиловал лишь 44 человека — это самый низкий показатель среди всех президентов со времён Уильяма Маккинли, который был у власти ещё на рубеже XIX и XX веков, утверждает американский портал Axios со ссылкой на источник, близкий к администрации Трампа.

В конце ноября Трамп объявил о помиловании бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, который был вынужден покинуть пост в феврале 2017 года. Особо отмечается, что американский лидер не намерен смягчать позицию в отношении бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, который после разглашения сведений, составляющих государственную тайну, проживает на территории России.

Сенатор Рэнд Пол призвал Трампа помиловать Эдварда Сноудена в своей статье для издания The Federalist. Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что Трамп не планирует удовлетворять этот запрос, — пишет портал.

Среди прочих Трамп рассматривал возможность помилования главу своей избирательной компании в 2016 году Пола Манафорта, а также основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Но принято ли в их отношении какое-либо решение, не уточняется.

Как ранее писал NEWS.ru, в планы Дональда Трампа входило позволить миллионам американцев заразиться коронавирусом, чтобы выработать коллективный иммунитет к инфекции. Намерения Белого дома были раскрыты в электронных письмах, полученных одним из чиновников. В них говорится, что сторонники Трампа убеждали представителей сферы здравоохранения допустить массовое заражение COVID-19 среди населения. Кроме того, они якобы уговаривали учёных «делать заявления, симпатизирующие позиции президента».