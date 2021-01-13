СМИ: Трамп не собирается уходить в отставку

https://static.news.ru/photo/2c6a4d0a-5575-11eb-a837-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп не намерен уходить в отставку в течение восьми дней до истечения его полномочий. Как поясняет CNN со ссылкой на источник из окружения американского лидера, отставка будет означать для Трампа признание поражения.

Республиканец Трамп на президентских выборах уступил демократу Джо Байдену, инаугурация которого состоится 20 января. Однако палата представителей намерена объявить импичмент действующему президенту из-за беспорядков в Вашингтоне, которые вспыхнули 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В результате штурма Капитолия сторонниками Трампа члены конгресса были вынуждены эвакуироваться. В беспорядках погибло пять человек, включая одного полицейского. Сам Трамп не собирается добровольно оставлять пост.

Он этого не сделает. <...> Мы дождёмся 20 числа и будем двигаться дальше, — заявил источник.

Подчёркивается, что за оставшееся Трампу время у власти его не успеют отстранить от должности, таким образом, ему не грозит «унижение». Но одиозному политику может быть запрещено впоследствии занимать какие-либо государственные должности, что поставит крест на его планах выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году.

В настоящее время, замечает источник, Трамп следит за происходящим и за тем, кто высказывается за и против него. Но после беспорядков президент выглядит «угрюмым». Он заявлял, что не собирается присутствовать на инаугурации Байдена — ожидается, что Трамп 19 января удалится в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее NEWS.ru писал, что палата представителей США одобрила резолюцию об отстранении Трампа от должности. Если вице-президент Майк Пенс откажется ей следовать, будет инициирован процесс объявления импичмента главе государства.

Примечательно, что среди тех, кто высказывается против Трампа, есть и его видные однопартийцы. Так, член палаты представителей от штата Вайоминг, республиканец Лиз Чейни заявила, что президент «предал присягу конституции».