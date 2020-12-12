СМИ: Трамп хочет назначить спецпрокурора по выборам и делу сына Байдена

https://static.news.ru/photo/d2fa42d8-3c4d-11eb-9db8-fa163e074e61_660.jpg Хантер Байден Фото: Democratic National Convention V/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп планирует назначить спецпрокурора, который должен будет расследовать дело о предполагаемых фальсификациях на выборах президента США, а также деятельность сына Джо Байдена.

Он уже дал распоряжение своим советникам подготовить списки кандидатов на должность спецпрокурора. При этом руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз отмечал, что Трамп рассчитывает инициировать оба расследования как можно скорее, сообщает ТАСС со ссылкой на источники американского издания The Wall Street Journal.

Ранее с предложением назначить расследование спецпрокурора по делу о выборах, а также в отношении Хантера Байдена выступали представители Белого дома и сторонники Дональда Трампа в Конгрессе США. Конгрессмены из Республиканской партии заявляли, что президент должен поручить Минюсту и генпрокурору США инициировать расследование вопроса о фальсификации выборов под руководством спецпрокурора.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, штаб президента продолжит борьбу за пересмотр итогов голосования на президентских выборах, несмотря на то что Верховный суд США отклонил иск Техаса, который требовал признать недействительными итоги выборов в четырёх штатах, что поставило бы под сомнение победу демократа Джо Байдена.

10 декабря сообщалось, что в штате Делавэр прокуратура ведёт расследование, касающееся налоговых выплат Хантера Байдена — сына побеждающего на президентских выборах США кандидата от демократов.