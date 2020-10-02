СМИ: Тест на COVID-19 Камалы Харрис оказался отрицательным

Представитель Демократической партии и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис сдала тест на новую коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным.
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О том, что COVID-19 выявлен у него и его супруги Мелании, Трамп написал в Twitter сегодня утром. При этом несколькими часами ранее Трамп заявил, что конец пандемии коронавируса «близок».
Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны были провести ещё два раунда предвыборных дебатов. Теперь они под вопросом.
Как писал NEWS.ru, российский врач-эксперт Тимур Пестерев дал прогноз по течению COVID-19 у президента США Дональда Трампа.
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