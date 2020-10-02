СМИ: Тест на COVID-19 Камалы Харрис оказался отрицательным

https://static.news.ru/photo/d06d2d44-04be-11eb-a6fb-fa163e074e61_660.jpg Камала Харрис Фото: Lawrence Jackson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель Демократической партии и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис сдала тест на новую коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным.

По данным телеканала NBC, политик не заражена новой болезнью. Помощник Харрисс подтвердил эту информацию. Кандидат в вице-президенты пожелала скорейшего выздоровления американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Меланье, которые недавно подхватили COVID-19.

О том, что COVID-19 выявлен у него и его супруги Мелании, Трамп написал в Twitter сегодня утром. При этом несколькими часами ранее Трамп заявил, что конец пандемии коронавируса «близок».

Заболевание главы государства пришлось на заключительный этап предвыборной гонки. Всеобщий день голосования назначен на 3 ноября. До этой даты Трамп и его соперник-демократ, бывший вице-президент Джо Байден, должны были провести ещё два раунда предвыборных дебатов. Теперь они под вопросом.

Как писал NEWS.ru, российский врач-эксперт Тимур Пестерев дал прогноз по течению COVID-19 у президента США Дональда Трампа.