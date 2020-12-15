СМИ США заявили об атаке российских хакеров на Госдеп

https://static.news.ru/photo/907465da-3ee9-11eb-a378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдепартамент США и Национальные институты здравоохранения пострадали в результате мощной кибератаки российских хакеров. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на «осведомлённые источники».

Каких-либо доказательств собеседники газеты не привели. При этом сделали предположение, что список американских ведомств, пострадавших от кибератак, продолжит расти. Они добавили , что действия хакеров могут распространиться и на многочисленные частные компании.

Во внешнеполитическом ведомстве США и Нацинститутах здравоохранения журналистам издания комментарии по данному поводу получить не удалось.

Ранее британское агентство Reuters и The Washington Post сообщили о хакерских атаках на Минфин США, Минторговли и Министерство внутренней безопасности. По их данным, к инциденту причастны киберпреступники, связанные с российским правительством.

В Кремле эти обвинения отвергли. Там напомнили, что именно Москва неоднократно предлагала американской стороне согласовать и заключить соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности и информационной безопасности. Однако Вашингтон каждый раз отвергал эту инициативу.

Как писал NEWS.ru, обвинения в адрес России прокомментировал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, Вашингтон пытается использовать любые подобные инциденты в политических и в частности антироссийских целях.