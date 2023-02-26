СМИ США узнали о мятежных республиканцах, выступающих против Украины В Bloomberg указали на раскол среди республиканцев после слов Пенса в поддержку Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший вице-президент США, представитель Республиканской партии Майк Пенс выступил в защиту помощи Украине. Он подверг критике своих однопартийцев, скептически рассматривающих помощь Вашингтона Киеву и возложил ответственность за конфликт на Украине на президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Свою позицию Пенс озвучил в ходе выступления в Техасском университете.

Хотя некоторые в моей партии придерживаются несколько иной точки зрения, позвольте мне прояснить: в руководстве Республиканской партии не может быть места для апологетов Путина. В нем может быть место только для борцов за свободу, — сказал Пенс.

Bloomberg указало на то, что Пенс не назвал в своем выступлении имени экс-президента США Дональда Трампа, при котором занимал должность вице-президента, однако известно, что именно Трамп неоднократно хвалил Путина, в том числе называя его «гением».

Пенс призвал Вашингтон и его союзников усилить санкции против России и продолжить поставки вооружения и гуманитарной помощи Украине.

Ранее Трамп заявил, что мир в настоящее время оказался как никогда близок к глобальному конфликту. По его мнению, виноват в сложившейся ситуации «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с действующим главой государства Джо Байденом. н отметил, что во время нахождения на высшем государственном посту сам он отвергал «катастрофические советы» вашингтонских генералов, бюрократов и «так называемых дипломатов», знавших лишь, как втянуть страну в конфликт, но не как выйти из него.