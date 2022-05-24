СМИ США сообщили о начале «самоуничтожения» из-за политики Байдена American Thinker: политика Джо Байдена угрожает США «общенациональным самоуничтожением»

Джо Байден / Фото Nicolas Datiche /Global Look Press

Соединённые Штаты Америки, во главе которых стоит президент Джо Байден, напоминают «тонущий корабль». При этом политика действующей администрации грозит государству «общенациональным самоуничтожением». Такое мнение высказал в материале для издания The American Thinker обозреватель Джей Би Шерк.

Шерк полагает, что Байден является первым главой американского государства, наглядно демонстрирующим правоту пословицы о том, что «рыба гниёт с головы».

Ходячий труп Джо — это не только весьма подходящий символ для страны, никогда не выглядевшей столь изнурённой и ослабленной, но и реальность сегодняшнего дня, — пишет обозреватель.

По его словам, Байден «организовал высокотехнологичное линчевание» одного из судей Верховного суда США, запугивал темнокожих американцев рассказами, как республиканцы «снова хотят заковать их в цепи», а ко всему ещё «нагло лгал» относительно содержимого компьютера своего сына Хантера, заявляя, что опубликованные из него материалы были фальшивыми.

Кроме того, по мнению Шерка, администрация Байдена озлоблена тем, что американцы снова захотели «делать Америку великой». Эта политика приносила «целительные результаты» и в результате «вызвала у политической клики апоплексический удар», после которого «она начала безумный процесс пораженческого общенационального самоуничтожения».

Сегодняшнее положение жителей США обозреватель сравнивает с «кошмарным заточением», которое, ко всему прочему, сопряжено с финансовой незащищённостью, стагфляцией, преступностью и узаконенной коррупцией. Однако Шерк находит в этом и хорошие, по его мнению, новости. В частности, он полагает, что сложившаяся ситуация пробудила многих людей, которые осознали всю пагубность состояния, в котором они находятся.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Соединённые Штаты совершили ещё один шаг к статусу «тирании». Он в эфире объяснил, почему таковым считает инициативу Демократической партии по наделению силовиков полномочиями преследовать «внутренних террористов».