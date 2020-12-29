СМИ: США опубликуют данные о финансировании Китаем нападений на военных

https://static.news.ru/photo/4d7604f8-4b39-11eb-a991-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Администрация Белого дома распорядилась рассекретить неподтверждённые данные разведки, согласно которым КНР якобы предлагала деньги за нападения на военнослужащих США в Афганистане, сообщают журналисты со ссылкой на двух представителей руководства США.

По предварительной информации, спецслужбы передали соответствующий отчёт действующему лидеру страны Дональду Трампу 17 декабря 2020 года. Документ подготовил его помощник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передаёт портал Axios.

Издание отметило, что источники во властных кругах не уточнили, подкупал ли Пекин боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Представители администрации ограничились лишь формулировкой «негосударственные действующие лица». Кроме того, собеседники не рассказали, что когда именно имели место подобные инциденты, а лишь заявили, что ЧП могли произойти после того, как 29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе США и радикалы подписали мирное соглашение. Ранее газета The New York Times обвинила в подобных действиях Россию. В Кремле назвали статью «уткой».

Накануне стало известно, что Минюст США планирует конфисковать ещё один объект, который связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнёром Геннадием Боголюбовым. В министерстве предполагают, что в недвижимость вложены средства, выведенные из крупнейшего на Украине Приватбанка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп планирует вернуться в Вашингтон из отпуска во Флориде 31 декабря. Ранее действующий глава государства заявлял, что прибудет в Белый дом 6 января, когда конгресс официально утвердит результаты голосования выборщиков на президентских выборах.

Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Наибольшее число голосов набрал бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий глава государства своего поражения не признаёт. Победителя 6 января официально объявит конгресс, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.