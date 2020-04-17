СМИ: США и Канада договорились о продлении закрытия границы

https://static.news.ru/photo/bb3d11a8-80b3-11ea-85d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов и Канады достигли соглашения о продлении действующих ограничений на пересечение границы по меньшей мере на 30 дней.

Около месяца назад две страны приостановили пропуск через границу путешественников, чьи поездки не являются неотложными. Введённые в марте из-за пандемии коронавируса ограничения не коснулись медицинских работников, живущих в одном государстве, а работающих в другом, отмечает CTV News. Они также не распространяются на коммерческие и торговые грузы.

Президент США Дональд Трамп подготовил гибкие рекомендации для губернаторов почти 30 штатов по снятию санитарных ограничений, направленных на борьбу с распространением COVID-19, и открытию экономики. Американский лидер предложил ослаблять карантинные меры в три этапа.

В Оттаве заявили, что решение об отмене ограничений на передвижение между Канадой и Соединёнными Штатами не будет приниматься Вашингтоном в одностороннем порядке. Заместитель канадского премьер-министра Джастина Трюдо Христя Фриланд подчеркнула, что правительство ослабит пограничные ограничения, когда это будет уместно и не будет представлять опасности для здоровья населения.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик заражения коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что некоторые штаты могут открыться до начала мая 2020 года. 16 апреля в США было зафиксировано рекордное число летальных исходов, связанных с COVID-19, за сутки, писал NEWS.ru.