СМИ сообщили о восьми погибших при стрельбе в американском Буффало NBC: по меньшей мере восемь человек погибли при стрельбе в американском Буффало

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По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы. произошедшей в супермаркете американского города Буффало, штат Нью-Йорк. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в правохранительных органах. Один из погибших — предполагаемый преступник.

Также один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По данным телеканала, мужчина в одежде военного образца зашёл в один из супермаркетов города на открыл стрельбу из винтовки.

Ранее телеканал BNO News со ссылкой на местные власти и очевидцев сообщил о стрельбе в супермаркете города Буффало По данным телеканала, ранения получили по меньшей мере девять человек. Также сообщалось о погибших, чьё число не раскрывалось.

В свою очередь, городская полиия сообщала в Twitter о задержании подозреваемого в стрельбе.