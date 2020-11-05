СМИ сообщили о сокращении отставания Байдена от Трампа в Пенсильвании

Джо Байден стремительно догоняет действующего президента Дональда Трампа по количеству голосов в Пенсильвании. Отставание демократа от республиканца сократилось до 0,8%.
Данные
Исход борьбы за президентское кресло в США пока неясен, подсчёт голосов продолжается. В штате идёт обработка поступающих по почте бюллетеней. Власти штата обещают завершить подсчёт голосов в пятницу, 6 ноября.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пенсильвании осталось посчитать ещё 700 тыс. бюллетеней, говорить о том, кто в этом штате выиграл выборы, пока рано. Об этом заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.