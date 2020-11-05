СМИ сообщили о сокращении отставания Байдена от Трампа в Пенсильвании

https://static.news.ru/photo/835fb8d8-1fe3-11eb-872b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cst/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден стремительно догоняет действующего президента Дональда Трампа по количеству голосов в Пенсильвании. Отставание демократа от республиканца сократилось до 0,8%.

Данные приводит телеканал Fox News на основании 90% подсчитанных голосов. У Трампа сейчас 49,8% голосов, у Байдена — 49%. Пенсильвания имеет важное значение для исхода выборов: в штате 20 выборщиков.

Исход борьбы за президентское кресло в США пока неясен, подсчёт голосов продолжается. В штате идёт обработка поступающих по почте бюллетеней. Власти штата обещают завершить подсчёт голосов в пятницу, 6 ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пенсильвании осталось посчитать ещё 700 тыс. бюллетеней, говорить о том, кто в этом штате выиграл выборы, пока рано. Об этом заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.