СМИ сообщили о серьёзных планах Трампа вновь баллотироваться в президенты

https://static.news.ru/photo/679206b8-1fc7-11eb-b902-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Возможность баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году серьёзно рассматривает для себя экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Ранее Трамп заявлял о том, что не исключает для себя варианта вновь баллотироваться в президенты. Теперь же источники агентства сообщают , что он всерьёз рассматривает для себя такую возможность. При этом близкие советники желают, чтобы Трамп баллотировался не вместе с бывшим вице-президентом Майком Пенсом, а выбрал для себя кого-то другого. Собеседники агентства рассказали, что экс-президент уже обсуждал альтернативные варианты.

Миллиардер Дональд Трамп, представитель Республиканской партии, одержал победу на президентских выборах в США в 2016 году, опередив свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон. Спустя четыре года Трамп потерпел поражение на выборах и уступил пост Джо Байдену.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Трамп выступил с речью впервые после ухода из Белого дома. Это произошло на консервативной конференции CPAC в Орландо. Трамп пообещал сторонникам, что будет «сражаться с ними бок о бок», а также обвинил Демократическую партию и «фейковые СМИ» в том, что они развязали «историческую борьбу» с республиканцами.