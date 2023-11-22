СМИ сообщили о погибших в результате взрыва на мосту у Ниагарского водопада Fox News: два человека погибли при взрыве на мосту между США и Канадой

Фото: Nick Wagner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два человека погибли и один получил ранения в результате взрыва автомобиля на мосту через Ниагарский водопад, сообщает телеканал Fox News. Расследованием инцидента занялось ФБР. Специалисты расследуют случившееся как попытку террористической атаки.

По данным телеканала, погибли два человека, находившиеся во взорвавшейся машине. Оказавшийся рядом пограничник получил ранения. Уточняется, что автомобиль направлялся из США в Канаду и ехал в сторону здания погранохраны.

ФБР расследует взрыв на мосту между США и Канадой как попытку террористической атаки, — сообщает телеканал со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно, что мост через Ниагарский водопад, соединяющий США и Канаду, был закрыт из-за произошедшего там взрыва. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что власти внимательно следят за ситуацией, на месте находятся представители государственных органов, они готовы оказать помощь.

Также сообщалось, что мощный взрыв произошел на химическом заводе в американском городе Шепард, штат Техас. Один сотрудник был госпитализирован с ожогами. Кроме того, власти эвакуировали учеников частной школы, расположенной рядом с заводом.