СМИ сообщили о подготовке поездки Блинкена на Украину Politico: Энтони Блинкен приедет в Киев на этой неделе

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Энтони Блинкен

Три информированных источника сообщили Politico, что госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину. Конкретные даты они назвать затруднились.

Маршрут движения американского дипломата неизвестен. Однако один из источников издания заявил, что украинские службы безопасности 14–15 мая перекроют на несколько часов дороги в Киеве. В Госдепе США отвечать на запрос Politico не стали. Но в опубликованном официальном графике Блинкена нет никаких встреч вплоть до 17 мая.

США и Европа делают все возможное, чтобы ускорить поставки вооружения ВСУ, утверждал Энтони Блинкен. Он отметил, что возникшая из-за согласования пауза в предоставлении помощи Киеву принесла «последствия». Американский чиновник также выразил уверенность в том, что ВСУ удастся «эффективно держать» линию обороны на востоке страны.

В ближайшие дни Вашингтон объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву, проинформировал ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что власти США активно пытаются ускорить темпы поставок, но каждую неделю ожидать передачи новых траншей «не стоит». Салливан пояснил, что Украина в ближайшие дни получит только часть оружия.