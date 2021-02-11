СМИ сообщили о планах врачей подключить Трампа к ИВЛ, когда он болел COVID

https://static.news.ru/photo/e71f9f80-6d06-11eb-8ff7-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп, перенёсший коронавирусную инфекцию, болел гораздо тяжелее, чем об этом говорилось. Врачи даже планировали подключить его к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

В октябре прошлого года Трамп был госпитализирован с коронавирусом. Как сообщает The New York Times со ссылкой на несколько осведомлённых источников, бывший американский лидер испытывал серьёзные проблемы со здоровьем: у него были зафиксированы низкая сатурация и осложнения на фоне пневмонии, вызванной коронавирусом.

В то время как господин Трамп лежал в госпитале, его команда пыталась преуменьшить степень серьёзности ситуации, заявляя, что он идёт на поправку. Но в 74 года и при избыточном весе он подвергался серьёзному риску, потому ему был назначен агрессивный курс лечения. Уже через три дня он покинул больницу, — пишет издание.

Примечательно, что когда бывший глава аппарата Белого дома в кулуарах сообщил журналистам, что состояние Трампа тяжелее, чем все думают, президент пришёл в ярость, узнав об этом. Тем не менее информация о реальном положении дел всё же поступала. К тому же и лечащий врач американского лидера Шон Конли на пресс-конференции, не уточняя подробностей, признал, что озвучил «облегчённую» версию о здоровье президента.

Как отмечает издание, остаётся открытым вопрос о состоянии Трампа до его госпитализации. Ведь всего за несколько дней до объявления диагноза он участвовал в дебатах в рамках своей предвыборной кампании. Впрочем, информации о заболевших после его публичного появления не было.

Ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что не следит за трансляцией заседаний по импичменту своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа, но смотрит новости, связанные с этой темой, писал NEWS.ru.

9 февраля сенат Конгресса США начал процесс по импичменту Трампа. На следующий день сторона обвинения демонстрировала видеозаписи захвата Капитолия сторонниками экс-президента. Многие из представленных кадров ранее общественности не демонстрировались.