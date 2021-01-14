СМИ сообщили о планах экстремистов сорвать инаугурацию Байдена

https://static.news.ru/photo/b5ef52a0-56fb-11eb-92cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Пока штаб избранного президента США Джо Байдена готовится к инаугурации, американские спецслужбы ведут подготовку к пресечению возможных акций со стороны населения. Стало известно, что помешать церемонии рассчитывают экстремисты.

Как пишет The Washington Post, руководителям силовых ведомств США поступают сообщения о планирующихся вооружённых протестах в поддержку действующего главы Белого дома Дональда Трампа во всех штатах страны. Кроме того, лица, придерживающиеся ультраправых взглядов, намерены сорвать церемонию инаугурации Байдена.

Очевидно, что в ближайшие дни необходимо сделать максимум для предотвращения мятежей и нападений со стороны экстремистов, — заявляют члены палаты представителей Джерролд Надлер и Адам Шифф.

Отмечается, что в день инаугурации 20 января будет задействовано порядка 20 тысяч служащих Нацгвардии. Также представители военного формирования будут в круглосуточном режиме обеспечивать охрану Капитолия с правом производить аресты.

Готовится к инаугурации и столица. Примечательно, что один из популярных сервисов по бронированию мест для проживания путешественников отменил все брони в Вашингтоне и в ближайшем пригороде, чтобы постараться снизить возможный приток потенциальных участников протестов.

Как писал NEWS.ru, штаб Джо Байдена отложил на одни сутки репетицию его инаугурации. Вместо 17 января, как изначально планировалось, она состоится 18 января.

Перенос объяснили соображениями безопасности. По этой же причине ранее было решено отказаться от поездки Байдена на инаугурацию в Вашингтон поездом из Вилмингтона. Сейчас в столице США усиливаются меры безопасности.