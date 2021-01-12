СМИ сообщили о планах администрации Трампа увеличить темпы вакцинации в США

https://static.news.ru/photo/b6a13126-54cd-11eb-b38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Администрация действующего президента США Дональда Трампа готовится представить план увеличения темпов вакцинации населения страны. Власти рассчитывают, что это позволит ускорить процесс формирования коллективного иммунитета.

Новый план предусматривает доступность вакцины для всех людей старше 65 лет, он направлен на то, чтобы использовать весь запас доз препарата и не оставлять их в резерве. На ранних этапах вакцинации первыми очереди были представители высоких групп риска. Но темпы вакцинации разочаровали как специалистов, так и простых американцев, — пишет портал Axios.

Издание отмечает, что правительство обсуждает возможность увеличить числа центров вакцинации в стране. Новый подход властей, по мнению авторов издания, свидетельствует об изменении стратегии распространения вакцины и смене приоритетов. Теперь речь идёт о важности ускоренных темпов прививок.

Обращается внимание и на тот факт, что избранный президент США Джо Байден также является противником сохранения доз препаратов в резерве. Гарантий, что процесс пойдёт гладко, никто дать не может. Но в некоторых штатах и округах уже доступна вакцинация для более широких групп граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что Джо Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Политику ввели препарат от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Вакцинация проводилась в госпитале в городе Ньюарк (штат Делавэр), её транслировали все основные телеканалы страны. В ходе вакцинации будущий глава США был в маске. Он поблагодарил медиков и отметил, что важно распределить вакцину по стране.