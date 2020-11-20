Twitter передаст аккаунт президента США Байдену после инаугурации

https://static.news.ru/photo/7ad09522-2bbc-11eb-9f0c-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Presidential Transition Vi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае победы демократа Джо Байдена на выборах президента США ему будет передан официальный аккаунт главы государства в Twitter. Об этом заявил представитель администрации популярной соцсети в Twitter Ник Пасилио.

Напомним, Байдена большинство американских СМИ уже назвали избранным президентом, хотя официально подсчёт голосов пока не завершён. Кроме того, действующий глава Белого дома Дональд Трамп намерен до последнего бороться в суде за пересчёт голосов в отдельных штатах, где, по его мнению, имели место нарушения.

Тем не менее в Штатах уже мало кто сомневается, что Байден стал 46-м президентом США. Ожидается, что владельцем президентского аккаунта он станет после инаугурации.

В Twitter активно готовятся к передаче государственных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года. Как это было и в прошлый раз, в 2017 году, процесс осуществляется при консультациях с Национальным управлением архивов и документации США, — приводит заявление Пасилио CNN.

Между тем, по данным СМИ, Байден определился, кто должен занять пост госсекретаря под его руководством. Им станет Тони Блинкен, ранее занимавший ряд высоких должностей в администрации Барака Обамы.

Как утверждает The Hill со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Байден уже принял решение о назначении Блинкена. Ожидается, что о нём будет объявлено на следующей неделе.

По данным издания, в Вашингтоне рассматривают Блинкена как наиболее подходящего человека на эту роль, поскольку он уже имеет богатый опыт работы на высших государственных должностях. В первый срок Обамы он являлся советником по национальной безопасности вице-президента США, которым тогда был как раз Байден. А в последние два года президентства Обамы Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря.

Как сообщают СМИ, Байден продолжает укомплектовывать свою администрацию. Среди людей, о назначении которых в Госдеп США уже было объявлено, указываются сенаторы Крис Кунс и Крис Мёрфи, бывший посол США в России Уильям Бёрнс, а также бывший советник по нацбезопасности и посол ООН Сьюзан Райс.

Байден уже сообщил, что определился с кандидатурой на пост министра финансов страны. Но он отказался уточнить, кого он видит в этой должности, — добавляет источник.

Ранее, как писал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что фармацевтические компании замешаны в его поражении на выборах. По его словам, они намеренно затягивали объявления об успешных испытаниях вакцины от коронавируса.