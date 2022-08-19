СМИ сообщили, что США выделят Украине ещё $800 млн Reuters: администрация Байдена намерена выделить Украине ещё $800 млн

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация США намерена выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму около $800 млн. Средства пойдут на обеспечение безопасности государства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Собеседники агентства рассказали, что президент США Джо Байден пользуется своими полномочиями по сокращению вооружения, чтобы санкционировать передачу избыточного оружия из американских запасов в пользу Киева.

Предполагается, что официально о выделении дополнительной помощи будет объявлено в пятницу, 19 августа.

Ранее заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что в США считают достаточным число переданных Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Теперь у Пентагона находится в приоритете обеспечение бесперебойных поставок Киеву боеприпасов к ним.