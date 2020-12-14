СМИ: российские хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США

Хакеры, работающие на правительство России, получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности (DHS) Соединённых Штатов.
Об этом журналистам Reuters
DHS отвечает за кибербезопасность и безопасность границ США. Кроме того, сейчас ведомство обеспечивает безопасное распространение вакцины против коронавируса.
О хакерской атаке на Минфин США Reuters и Washington Post сообщили ранее 14 декабря. Атаку произвела группировка хакеров Cozy Bear (APT29), связанная со Службой внешней разведки (СВР) России.
В материалах сказано, что взлом Минфина США оказался «настолько серьёзным», что властям пришлось созвать встречу Совета национальной безопасности США. Пока остаётся неясным, какую именно информацию и в каком объёме похитили хакеры, писал NEWS.ru.