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СМИ: российские хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США

21:52, 14 декабря 2020 13
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры, работающие на правительство России, получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности (DHS) Соединённых Штатов.

Об этом журналистам Reuters сообщили анонимные источники. По их данным, инцидент был частью кампании, в рамках которой также российские хакеры взломали Министерство финансов и торговли США. Подробностей взлома агентство не приводит.

DHS отвечает за кибербезопасность и безопасность границ США. Кроме того, сейчас ведомство обеспечивает безопасное распространение вакцины против коронавируса.

О хакерской атаке на Минфин США Reuters и Washington Post сообщили ранее 14 декабря. Атаку произвела группировка хакеров Cozy Bear (APT29), связанная со Службой внешней разведки (СВР) России.

В материалах сказано, что взлом Минфина США оказался «настолько серьёзным», что властям пришлось созвать встречу Совета национальной безопасности США. Пока остаётся неясным, какую именно информацию и в каком объёме похитили хакеры, писал NEWS.ru.

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