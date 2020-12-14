СМИ: российские хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США

https://static.news.ru/photo/afa97be0-3e3d-11eb-be18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры, работающие на правительство России, получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности (DHS) Соединённых Штатов.

Об этом журналистам Reuters сообщили анонимные источники. По их данным, инцидент был частью кампании, в рамках которой также российские хакеры взломали Министерство финансов и торговли США. Подробностей взлома агентство не приводит.

DHS отвечает за кибербезопасность и безопасность границ США. Кроме того, сейчас ведомство обеспечивает безопасное распространение вакцины против коронавируса.

О хакерской атаке на Минфин США Reuters и Washington Post сообщили ранее 14 декабря. Атаку произвела группировка хакеров Cozy Bear (APT29), связанная со Службой внешней разведки (СВР) России.

В материалах сказано, что взлом Минфина США оказался «настолько серьёзным», что властям пришлось созвать встречу Совета национальной безопасности США. Пока остаётся неясным, какую именно информацию и в каком объёме похитили хакеры, писал NEWS.ru.