СМИ рассказали о подготовке американцев к гражданской войне The Guardian: американцы покупают оружие, бункеры и готовятся к гражданской войне

Фото: Ivarsson Jerker/Aftonbladet/Global Look Press

Жители США готовятся к возможному расколу в обществе и столкновениям в стране. Они заблаговременно закупают стрелковое оружие и возводят подземные бункеры. Об этом написала обозреватель издания The Guardian Арва Махдави. Она напомнила также, что более 40% американцев считают гражданскую войну возможной уже в ближайшие десять лет.

Не так давно люди сочли бы вас немного сумасшедшим, если бы вы сказали, что гражданская война в Соединенных Штатах неизбежна. Теперь все иначе: согласно недавнему опросу YouGov, более 40 процентов американцев считают, что в следующем десятилетии гражданская война хотя бы в некоторой степени вероятна, — написала Махдави.

Она также подчеркнула, что граждане США не опасаются массовой вспышки насилия, а тщательно и планомерно готовятся к этому. Например, около одного процента населения — самые богатые американцы — скупают «бункеры Судного дня», оборудованные кладовыми и дорогой мебелью.

Все прочие, кто не может позволить себе укрыться в личном бункере, делают упор на приобретение оружия. Так, в 2021 году в Штатах было продано порядка 20 млн стволов. Журналистка полагает, что это весьма тревожный индикатор, сигнализирующий о непорядке в американском обществе.

Результаты опроса, опубликованные ранее The Guardian, показали, что около половины американцев ожидают начала новой гражданской войны в ближайшие несколько лет, а каждый пятый житель страны оправдывает политическое насилие в определённых ситуациях. Кроме того, многие граждане потеряли доверие к политическим институтам страны. Также 40% американцев заявили, что лучше иметь сильного лидера, чем демократию.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что американская демократия переживает один из самых сложных моментов в своей истории и от того, по какой развилке пойдет развитие её институтов, зависит будущее страны.