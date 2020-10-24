Мелания Трамп отказалась от досрочного голосования на выборах в США

https://static.news.ru/photo/0156b122-1690-11eb-ac03-fa163e074e61_660.jpg Мелания Трамп Фото: whitehouse/flickr.com

Первая леди США Мелания Трамп пока не проголосовала на выборах президента, хотя многие жители страны уже сделали это досрочно. Стало известно, когда жена действующего американского лидера планирует принять участие в голосовании.

Как сообщает CNN со ссылкой на главу аппарата первой леди Стефани Гришем, Мелания Трамп не намерена голосовать досрочно и сделает это 3 ноября во Флориде на участке Палм-Бич. Там же в субботу, 24 октября, проголосовал Дональд Трамп.

Причина, по которой действующий глава Белого дома оказался на избирательном участке без супруги, не сообщается. В 2016 году он вместе с Меланией голосовал непосредственно в день выборов.

По данным опросов, на данный момент Трамп немного уступает своему оппоненту, кандидату от демократической партии Джо Байдену. Сам президент, впрочем, уверен, что это не отражает реального положения дел, а непосредственно на выборах он одержит убедительную победу.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден оказался самым расточительным кандидатом в президенты США в истории. Только на телевизионную рекламу Байден потратил более $582 млн за год, из них $45 млн — за последнюю неделю. Трамп на аналогичной статье расходов потерял $342 млн за два года.