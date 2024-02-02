СМИ рассказали, как Спирс заставила Тимберлейка «кипеть» Page Six: Тимберлейк зол, что драма вокруг Бритни Спирс затмевает его музыку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс

Американский певец Джастин Тимберлейк «кипит» из-за того, что драма вокруг его бывших отношений с Бритни Спирс затмевает новую музыку, сообщает Page Six со ссылкой на источник. По его словам, каждый день «всплывает что-то новое» и это мешает музыканту концентрироваться на творчестве.

Джастин надеялся, что негативная реакция к настоящему времени пройдет и он сможет сосредоточиться на своем новом альбоме, которым остался очень доволен, но каждый день всплывает что-то новое, — рассказал собеседник издания.

Ранее Спирс попросила прощения у бывшего возлюбленного за рассказ об аборте от него в своей автобиографической книге «Женщина во мне». Исполнительница отметила, что сожалеет из-за нанесенной обиды «дорогому для нее человеку». Она также отметила, что ей нравится новая песня музыканта Selfish, успеху которой помешали ее фанаты.

После этого Тимберлейк на концерте спел песню Cry Me A River, которую написал после расставания со Спирс, перед этим грубо подчеркнув, что ему не перед кем извиняться. В ответ на это певица предложила своему бывшему молодому человеку встретиться в суде или «снова поплакаться мамочке». По словам Спирс, она больше не испытывает сожаления из-за того, что выставила Тимберлейка в неприглядном свете в своих мемуарах, поскольку он говорит о ней гадости.