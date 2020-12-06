СМИ раскрыли «грандиозные планы» Трампа на день инаугурации Байдена

https://static.news.ru/photo/b5189c5a-3834-11eb-8181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп 20 января 2021 года, когда пройдёт инаугурация Джо Байдена, может покинуть Белый дом на вертолёте. Позже, пересев на самолёт, политик полетит на митинг сторонников во Флориду.

Об этом сообщает портал Axios. Издание отмечает, что у хозяина Белого дома тем самым получится «грандиозный финал как в фильме».

Во Флориде Трамп может объявить о планах по возвращению в Овальный кабинет в 2024 году. Издание полагает, что 20 января вылет политика с лужайки Белого дома избавит его от «протестов» и «обмена любезностями» с новым президентом.

При этом представитель администрации США Джадд Дир не стал комментировать информацию о планах Трампа на последний день в Белом доме. Он лишь отметил, что источники, раскрывающие их, не могут знать о чём думает президент.

Когда у президента Трампа будет готово заявление о его планах на 20 января, он даст вам знать, — пояснил Дир.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил: победа демократов на выборах в сенат позволит им повести страну к коммунизму. Так он отреагировал на то, что судьба контроля над сенатом решится на выборах в двух округах Джорджии 5 января. Он добавил, что члены Демократической партии США «хотят перейти на коммунистическую форму правления».