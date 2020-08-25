Раненного силовиками в США афроамериканца парализовало ниже пояса

https://static.news.ru/photo/d5ae16ae-e6ed-11ea-a558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sam Gangwer/Global Look Press

Афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицейскими в городе Кеноша (штат Висконсин), парализовало ниже пояса, заявил журналистам его отец. По словам родственника 29-летнего потерпевшего, сын получил восемь огнестрельных ранений.

Медперсонал лечебного учреждения в городе Милуоки того же штата не рискует делать прогноз, обратимы ли последствия полученных травм, передаёт газета Chicago Sun-Times.

Каково оправдание всех этих выстрелов? Что оправдывает совершение этого перед лицом моих внуков? — заявил отец Джейкоба.

Инцидент произошёл 23 августа 2020 года. Сотрудники полиции города Кеноша (штат Висконсин, США) выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Гражданин получил серьёзные ранения. Его госпитализировали. По данным издания Kenosha News, мужчина попытался разнять двух поссорившихся женщин. Стражи порядка применили против него электрошок и затем открыли огонь. По словам очевидцев, инцидент произошёл на глазах у детей потерпевшего.

Местные правоохранители заявили, что прибыли на вызов после сообщения о «бытовом насилии». Кроме того, по словам полицейских, во время ЧП силовики были вынуждены выстрелить.

Глава Висконсина Тони Эверс на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что «в спину Джейкобу Блейку выстрелили несколько раз средь бела дня». Чиновник пожелал потерпевшему скорейшего выздоровления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители городского района Митте в столице Германии провели собрание. На нём было принято решение переименовать улицу Моренштрассе. Последнюю ранее критиковали за «расистскую» коннотацию названия.