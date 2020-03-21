https://static.news.ru/photo/81752ec8-6c6e-11ea-9989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Журналисты издания The Wall Street Journal раскритиковали американские власти за радикальные меры по противодействию коронавирусу. Они считают, что американскую экономику ждёт коллапс.

По их мнению, продление карантина ещё хотя бы на неделю приведёт к тому, что миллионы американцев потеряют работу. Ущерб, который нанесёт экономике потеря рабочих мест и банкротство компаний, может стать сильнее, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов.

В WSJ подчёркивают, что эффект от остановки экономики будет подобен цунами, которое «сметёт» десятки миллионов человек со своих рабочих мест. Журналисты отмечают, что крупные компании смогут выдержать без прибыли несколько недель, а средние и малые предприятия закроются.

Редакция издания приводит в пример Китай, восстановлению которого способствовало государственное участие в экономике. В США власти не обеспечивают такое участие.

Ни одно общество не может долго охранять здоровье населения ценой своего экономического здоровья, — пишут журналисты.

Они призывают власти скорректировать экономическую стратегию, чтобы избежать грандиозного экономического спада.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США ограничили продажу товаров в пригороде Вашингтона.

В настоящий момент США занимают третье место в мире по числу заболевших коронавирусом. В стране зарегистрировано 31 057 инфицированных. Умерли почти 400 человек, излечились 176.

В мире коронавирусом заболели более 320 тысяч человек, скончались 13 714 человек, выздоровели более 95 тысяч. В России зарегистрировано 367 случаев заболевания.