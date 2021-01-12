СМИ: прибывающих в США обяжут предъявлять справку об отсутствии COVID-19

https://static.news.ru/photo/cbcc10c4-550a-11eb-aab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency

Власти США собираются обязать всех прибывающих воздушным путём в страну лиц предъявлять документ с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Требование будет относиться ко всем пассажирам международных авиалиний, включая американских граждан. Документ придётся предъявлять до посадки в самолёт. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание утверждает, что новую меру могут ввести в самое ближайшее время. Её несколько недель обсуждали сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний и представители органов власти. Аналогичное требование уже ввели для жителей Великобритании.

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом (22,6 млн) и по количеству жертв инфекции (377 тысяч человек).

11 января избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден сделал вторую прививку от коронавируса, писал NEWS.ru. Вакцинация проводилась в госпитале в городе Ньюарк (штат Делавэр), её транслировали все основные телеканалы страны. Медики использовали препарат совместного производства компаний Pfizer и BioNTech.