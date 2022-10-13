СМИ предупредили о разрушении Нью-Йорка из-за действий ВСУ NI: Нью-Йорк может рассыпаться в пыль при попытке Украины вернуть Крым силой

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В случае попытки Украины силой вернуть в свой состав полуостров Крым, американский Нью-Йорк рискует превратиться буквально в пыль. Такой прогноз сделала обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра. По ее мнению, подобные действия Киева станут началом ядерной войны, а Илон Маск ранее предложил план урегулирования конфликта именно после того, как осознал масштаб возможной трагедии.

Боевые цели Украины начали меняться с оборонительных на захватнические, что угрожает началом ядерной войны. Илон Макс, как и любой здравомыслящий человек с головой на плечах, обеспокоен этим. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым, — написала Майтра.

Она также добавила, что миллиардер и предприниматель Илон Маск предложил собственный план урегулирования конфликта между Украиной и Россией после того, как осознал опасность продолжения эскалации.

Ранее представитель Зеленского по Крымскому полуострову Тамила Ташева рассказала, что Киев изменил тактику по вопросу возвращения Крыма после начала спецоперации России 24 февраля. Она отметила, что украинские власти будут решать этот вопрос исключительно военным путем. Ташева подчеркнула, что при осуществлении планов по возвращению Крыма в состав Украины первыми на его территорию зайдут солдаты ВСУ.

В свою очередь Илон Маск заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Маск также предложил оставить Крымский полуостров России.

Предприниматель также подчеркнул, что большинство жителей в восточных областях Украины составляют русские, поэтому они отдают предпочтение России. Бизнесмен также указал на то, что на любой конфликтной территории должна поддерживаться воля тех, кто там живет.