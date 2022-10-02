СМИ предсказали реакцию России на причастность США к ЧП с «Потоками» NR: при причастности США к ЧП на «Северных потоках» Россия способна на ответный огонь

Фото: Danish Defence/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

В том случае, если США окажутся причастны к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», Россия способна открыть ответный огонь. Такое мнение высказал обозреватель журнала National Review Антонио Райт. Он полагает, что в ответ на действия Вашингтона Москва нанесет удар по американской инфраструктуре.

Серьезным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединенным Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру, — подчеркнул Райт.

Также журналист считает, что предполагаемое участие США в ЧП на газопроводах может внести разлад в отношения Вашингтона с союзниками, включая Германию. По мнению Райта, «немцы никогда не простили бы Америке подобного поступка».

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания — оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.