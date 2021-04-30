СМИ предрекли США катастрофу из-за попыток Байдена «грозить Путину»

Москва и Пекин могут вступить в вынужденный союз из-за недружественных заявлений президента США Джо Байдена в адрес Москвы. Такое противостояние в результате обернётся для Вашингтона катастрофой. Такой прогноз делает издание The National Interest.
Во время выступления в Конгрессе Джо Байден заявил, в частности. что Штаты не стремятся к эскалации с РФ, однако пригрозил Москве «последствиями», если конфликт случится. При этом он заявил, что страны могут сотрудничать друг с другом в сферах общих интересов.
Авторы The National Interest
Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия, — говорится в материале.
13 апреля американский президент Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. В ходе переговоров он предложил в ближайшие месяцы провести российско-американский саммит в третьей стране.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день уточняются все аспекты встречи двух лидеров. Саммит может состояться, как только они станут досконально ясны.