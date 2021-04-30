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СМИ предрекли США катастрофу из-за попыток Байдена «грозить Путину»

22:12, 02 мая 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Alex Edelman/The Photo Access/GLOBAL LOOK PRESS

Москва и Пекин могут вступить в вынужденный союз из-за недружественных заявлений президента США Джо Байдена в адрес Москвы. Такое противостояние в результате обернётся для Вашингтона катастрофой. Такой прогноз делает издание The National Interest.

Во время выступления в Конгрессе Джо Байден заявил, в частности. что Штаты не стремятся к эскалации с РФ, однако пригрозил Москве «последствиями», если конфликт случится. При этом он заявил, что страны могут сотрудничать друг с другом в сферах общих интересов.

Авторы The National Interest отмечают, что такими заявлениями американский лидер делает «последнее предупждение» российскому президенту. Таким образом, в случае обострения отношений США придётся воевать сразу на два фронта — как с Россией, так и с Китаем.

Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия, — говорится в материале.

13 апреля американский президент Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. В ходе переговоров он предложил в ближайшие месяцы провести российско-американский саммит в третьей стране.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день уточняются все аспекты встречи двух лидеров. Саммит может состояться, как только они станут досконально ясны.

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