СМИ: полицию Капитолия заранее предупредили о возможных беспорядках

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Федеральное бюро расследований США (ФБР) и департамент полиции Нью-Йорка сообщали коллегам в Капитолии данные о вероятных беспорядках в ходе протестов сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Представители ФБР добавили, что накануне событий 6 января они даже посетили около 20 экстремистов, уже находившихся под следствием. Подозреваемых просили не принимать участия в шествии в Вашингтоне.

Кроме того, стражи порядка в Нью-Йорке за несколько недель и дней до митингов в столице страны отправляли спецслужбам во всех штатах, в частности, правоохранителям Капитолия, разведданные с описанием угроз и насильственной риторики в соцсетях. По мнению неназванных чиновников, власти Вашингтона получили детальный отчёт. В документе также упоминались призывы к экстремизму, передаёт телеканал NBC.

Перед этим событием (протестами около Капитолия. — NEWS.ru) ФБР получило достоверную и требующую принятия мер информацию о лицах, которые планировали поехать на протесты и выражали желание участвовать в насилии. ФБР удалось отговорить этих людей от поездки в округ Колумбия, — говорится в сообщении.

У многих участников беспорядков были конфискованы различные виды оружия — в частности, длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова» и взрывные устройства. Конгрессмен полагает, что благодаря этому удалось избежать большой беды.

Капитолий был атакован во время заседания конгресса, на котором должны были быть утверждены итоги выборов президента США. Победу, согласно народному голосованию и голосованию представителей коллегии выборщиков, одержал демократ Джо Байден. Сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмовали Белый дом, членам конгресса пришлось срочно эвакуироваться. В ходе беспорядков погибло пять человек, в том числе один полицейский, писал NEWS.ru.