СМИ: полиция предупреждала о волнениях за три дня до штурма Капитолия

Полиция Капитолия предупреждала о возможных волнениях в Вашингтоне за три дня до беспорядков. Правоохранители опубликовали соответствующий доклад.
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За три дня до того, как тысячи протестующих собрались у здания Капитолия, внутренняя полиция Капитолия сообщила о сценарии насилия, согласно которому непосредственно конгресс может быть целью озлобленных сторонников президента Трампа 6 января, сделав серьёзное предупреждение, что усугубляет провалы в безопасности в тот день, — пишет издание.
В документе говорится, что сторонники действующего американского лидера рассматривали 6 января как последний шанс изменить итоги президентских выборов. Они были разочарованы и находились в отчаянии, что могло спровоцировать насилие.
Как писал NEWS.ru, впервые в истории США за импичмент президента проголосовало десять членов его же партии. Именно столько республиканцев в палате представителей высказались за досрочное прекращение полномочий Дональда Трампа.
Уходящий президент обеспокоен этой ситуацией — хотя он опасался, что число членов Республиканской партии в палате представителей, которые выступят против него, окажется ещё больше. Тем не менее он поручил своим помощникам собрать информацию об этих «дезертирах».