СМИ показали лицо Байдена, которому предложили стерилизовать мужчин США

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Американский телеканал показал лицо Байдена, которому предложили стерилизовать всех американских мужчин. С таким предложением к главе государства пришла на прием местная активистка.

Представительница движения за аборты предложила кастрировать всех американских мужчин без исключения, чтобы женщины не смогли забеременеть. Принимавший ее в Белом доме Байден не проронил ни слова, однако, на его лице отразилась волна эмоций.

Сначала физиономия президента выразила недоумение и удивление, а затем полную растерянность.

Отмена Верховным судом федеральных гарантий на совершение аборта, которые действовали на протяжении полувека в США, вызвала волну протеста в стране. Теперь штатам предоставлено право самим вырабатывать правила по процедуре прерывания беременности. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить нормы, касающиеся абортов.

Так, американский Минюст планирует подать в суд на штат Техас после недавно принятого закона, согласно которому введён запрет на аборты на сроке от шести недель. Иск может быть подан уже 9 сентября.

В администрации президента этот закон считают нелепым и «антиамериканским». Сам Байден считает, что документ вызовет «неконституционный хаос» из-за нарушения права, которым женщины пользуются более 50 лет. Защитники прав на аборты обеспокоены тем, что такой эе за кон могут принять и другие штаты.